Diese Stars haben kein Insta: Kayne West

Noch ein Superstar, der keinen Insta-Account hat. Das war nicht immer so: Früher durften wir den … interessanten Aussagen von Kayne West sowohl auf Twitter als auch auf Instagram folgen. Doch da sich um den Musiker so manche Kontroverse ergeben hat und er mit seinen Skandalen ziemlich viel negative Aufmerksamkeit erregt hat, hat er sich wohl entschlossen, den Social Media den Rücken zu kehren. Ganz ehrlich, bei den Dingern, die er immer so von sich gibt, sind wir einerseits froh, andererseits wären Insta und Twitter mit ihm noch um einiges unterhaltsamer.