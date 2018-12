"Die Welle": Ist eine Diktatur heute noch möglich?

Nach dem gleichnamigen Erfolgs-Jugendbuch von Morton Rhue erscheint jetzt die deutsche Verfilmung auf DVD!

Die Story: Der junge Gymnasiallehrer Rainer Wenger stellt während einer Projektwoche zum Thema 'Staatsformen', seinen Schülern die Frage, ob sie glauben, dass in der heutigen Zeit noch eine Diktatur in Deutschland möglich sei. Die Antwort fällt deutlich aus: Keiner glaubt daran! Grund genug für den Lehrer, ein Experiment zu starten! Zusammen mit seinen Schülern formiert er eine Gruppe, in deren Mittelpunkt Begriffe wie Disziplin und Gemeinschaft stehen. Innerhalb weniger Tage entwickelt sich daraus eine richtige Bewegung: DIE WELLE. Die Mitglieder fangen an, anders Denkende auszuschließen und schrecken nicht einmal vor körperlicher Gewalt zurück. Was als Projekt begann, droht schnell außer Kontrolle zu geraten . . .

DVD-Start: 06.10.2008

Verleih: Highlight

Genre: Drama

Länge: ca. 103 Minuten

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Regie: Dennis Gansel

Cast: Jürgen Vogel (Rainer Wenger), Christiane Paul (Anke Wenger), Max Riemelt (Marco), Jennifer Ulrich (Karo)

Sprachen: Deutsch

Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial: Making of, Videotagebuch von Regisseur Dennis Gansel, Trailer, Darstellerinfos

Filmseite: www.welle.film.de