Die weibliche Brust!

Die Brüste eines Mädchens gehören zu den sehr empfindsamen Körperregionen. Am Anfang der Pubertät ist ihr Wachstum eines der ersten sichtbaren Zeichen dafür, dass ein Mädchen zur jungen Frau wird. Einige Mädchen warten sehnlichst drauf, dass die Brüste endlich größer werden. Mädchen, die schon früh große Brüste haben, sind hingegen eher verunsichert, weil sie sich gar nicht so schnell an die neuen Körperformen gewöhnen können. Die Fragen und Probleme sind deshalb bei jedem Mädchen andere.