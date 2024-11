Die süßesten Real-Life-Serien-Paare: Bessie Carter und Sam Phillips

OMG, Bridgerton-Fans, haltet euch fest! Zwischen den Netflix-Stars Bessie Carter (30) und Sam Phillips (40) hat es auch abseits der Kamera so richtig gefunkt. Die beiden Schauspieler, die in der dritten Staffel vonBridgertonPrudence Featherington und Lord Debling spielen, sind im echten Leben ein Paar – wie romantisch ist das denn?! 🥰

Bilder, die unter anderem von E! News veröffentlicht wurden, beweisen es: Die beiden wurden beim Turteln in Sussex erwischt. Bessie schmiegt sich liebevoll an Sams Schulter, gibt ihm süße Küsse auf die Wange – so cute! 😍 Kein Wunder, dass die Gerüchteküche schon länger brodelt. Bereits viermal zeigte sich das Dreamteam gemeinsam auf dem roten Teppich.

Ihr offizielles Couple-Debüt gaben sie im März 2023 bei der Premiere von A Little Life, und seitdem sieht man sie immer öfter gemeinsam bei Events – sogar mit Bessies berühmter Mama, Schauspiel-Legende Imelda Staunton (aka Queen Elizabeth aus The Crown).

Auch wenn ihre Bridgerton-Charaktere in der Serie keine Lovestory haben, zeigt dieses Paar: Reallife schlägt Drehbuch! ✨