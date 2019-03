Die süßesten Instagram-Paare

Ivana Santacruz & Abbas Mourad: Die werdenden Eltern

Im Hause Santacruz-Mourad gibt es tolle News. Das Traumpaar erwartet das erste gemeinsame Kind. Der beliebte Fitness-Web-Star Ivana Santacruz (23) und ihr Langzeit-Freund Abbas Mourad (25) ebenfalls Web-Star haben Anfang Februar die Baby-Bombe via Instagram platzen lassen. Was für wunderschöne News. Wenn das mal kein absolutes Instagram-Traumpaar ist!

Selina Mour & Keanu Rapp: Die Musiker

Selina Mour (18) ist ein absolutes Allround-Talent. Die Beautyqueen ist nicht nur als Web-Star bekannt, ab dem März ist Selina auch als Hauptdarstellerin in dem Film "Misfit" zu sehen. Und auch ihr Freund Keanu Rapp (17) ist mindestens genauso bekannt und beliebt wie sein Girl. Besonders die Musik verbindet das Couple. Die beiden nehmen gemeinsam regelmäßig Cover auf und teilen diese via Social Media mit ihren Fans. Unglaublich süß die beiden, oder?

Alina Mour & Deno: Die Beauty und der Rapper

Die beiden haben sich gesucht und gefunden. "Tik Tok"-Star Alina Mour (17) und Rapper Deno (18) haben sich vergangenes Jahr auf dem "YOU Summer Festival" Kennen und Lieben gelernt. In ihren Instagram-Storys nehmen sie ihre Fans regelmäßig in ihren Alltag mit. Besonders Deno macht gerne mal das ein oder andere Späßchen mit seiner Freundin. Doch wir wissen alle: Was sich neckt, das liebt sich. Cuteness overload!!!!

Saskia Beecks & Nathalie Bleicher-Woth: Das BTN-Couple

Wie krass ist das? Die beiden "Berlin – Tag und Nacht"-Stars Saskia Beecks (30) und Nathalie Bleicher-Woth (23) haben sich am Set Lieben gelernt. Was für eine unglaubliche Liebesgeschichte. In einem Interview mit RTL 2 verrieten die beiden, wie es zu der unerwarteten Beziehung kam. "Ich glaube, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass man den gleichen Job und dadurch eine Art gegenseitiges Grundverständnis hat.", so Saskia. "Das glaube ich auch - man verbringt ja auch extrem viel Zeit zusammen und lernt sich sehr gut kennen.", stimmt Nathalie ihr zu. Die Chemie zwischen den beiden stimmt auf jeden Fall. So happy wie Saskia und Nathalie in ihren Instagram-Storys wirken.

