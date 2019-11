Surprise, Surprise! Wer hätte gedacht, dass "The Simpsons" eigentlich eine Spinoff-Serie ist? Wahrscheinlich die wenigstens. Doch das stimmt tatsächlich. Bei der Serie handelt es sich um Sketche aus der "The Tracey Ullman Show". Von 1987 bis 1990 hatte die crazy Zeichentrickfamilie in kurzen Clips ihre ersten Auftritte. Krass, oder?! 😅