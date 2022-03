Die reichsten Sport-Stars der Welt!

Antoine Griezmann wurde am 21.03.1991 in Mâcon, Frankreich geboren. Zunächst wurde er bei keinem Nachwuchsförderzentrum in Frankreich aufgenommen, da er als zu klein und schmächtig galt. Im Alter von 14 Jahren wurde er dann aber von einem Scout entdeckt. Daraufhin begann seine Karriere beim spanischen Verein Real Sociedad San Sebastián. Von dort aus ging es 2014 dann zu Atlético Madrid, wechselte fünf Jahre später für eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro zum FC Barcelona, nur um diese Saison wieder an seinen ehemaligen Verein nach Madrid ausgeliehen zu werden. Ob er dort nach Ende der Saison bleiben wird oder zurück zum FC Barcelona geht, ist noch nicht sicher. Aktuell bekommt der französische Nationalspieler ein Gehalt von 42.763.328 Dollar (ca. 38,7 Millionen Euro).