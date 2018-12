Die ersten Male der Stars

Wann hat Camila Cabello das erste Mal Shawn Mendes getroffen, wann hatte Hailee Steinfeld ihren ersten Star-Crush? Wir haben nachgefragt …

Camila Cabello: Die ersten Male des "Havana"-Stars

Nach ihrem Aus bei Fifth Harmony startete Camila Cabello mit "Havana" richtig durch. Wir haben die 21-Jährige gefragt, wann sie ihre ersten Male erlebt hat …

Zum ersten Mal total verliebt …

… war ich in der dritten Klasse. Ich stand total auf Zac Efron. "High School Musical" lief bei mir also rauf und runter. (lacht)

Mein erstes Treffen mit Shawn Mendes …

… war bei der Tour von Austin Mahone. Er spielte solo im Vorprogramm, ich damals noch mit Fifth Harmony. Als ich ihn sah, fand ich ihnn echt süß. Er war so groß, aber ich dachte, er wäre viel jünger als ich. Er war total sweet, und wir haben uns sofort gut verstanden.

Mein erstes Konzert …

… besuchte ich, als ich in der siebten Klasse war. Da bin ich mit meinem besten Freund zum Auftritt von Justin Bieber in Miami gegangen. Meine Eltern hatten mir die Tickets zu Weihnachten besorgt, und es sollten richtig gute Plätze sein - am Ende saßen wir jedoch ganz hinten und ich konnte ihn nicht mal richtig sehen. Ich war so traurig...

Das erste Mal realisiert, dass ich berühmt bin …

… habe ich erst heute so richtig, als ich in Barcelona durch die Stadt gefahren bin und überall Plakate mit meinem Gesicht darauf gesehen habe. Das ist doch so verrückt.

Das erste Mal sprachlos …

... war ich als ich One Direction hautnah bei "X-Factor" performen sah. Ich war damals ein großer Fan und kannte sie vorher auch nur aus dem TV.

Charlie Puth: Meine ersten Male

Der Mega-Hit "See You Again" katapultierte Charlie Puth 2015 an die Spitze der Welt-Charts. Bei unserem Interview hat der 27-Jährige verraten, wann er zum Beispiel das erste Mal verliebt war …

Der erste Star, von dem ich Fan war …

… war Justin Timberlake bei *NSYNC. Als er dann eine Solo-Karriere gestartet hat, wollte ich so sein wie er!

Das erste Mal verliebt …

… war ich in der siebten Klasse. Es gab dieses Mädchen im Mathe-Unterricht, das ich total süß fand. Sie gehörte zu den beliebtesten Leuten der Schule – deshalb wurde leider nie mehr draus.

Als ich das erste Mal ein Lied von mir im Radio gehört habe...

... war ich total aufgeregt. Es war im April 2015 in New York und plötzlich lief "See you Again", was ich mit Wiz Khalifa aufgenommen habe.

Das erste Mal in Deutschland...

... war ich vor zwei Jahren als ich "See You Again" rausgebracht hatte. Ich war zum Beispiel auch zu Besuch bei euch in der BRAVO-Redaktion in München und hatte eine mega-gute Zeit.

Das erste Mal nach einem Autogramm gefragt …

… wurde ich 2008, als ich noch YouTuber war. ich war gerade unterwegs und plötzlich kam jemand und fragte nach meiner Unterschrift, weil er meine Videos liebte. Das war schon ein seltsames Gefühl.

Olivia Holt: Die ersten Male des Disney-Stars

Vor allem durch die Disney Serien "Karate Chaot" und "Ich wars nicht" ist Schauspielerin Olivia Holt berühmt geworden. Uns hat sie im BRAVO-Interview von Ihren ersten Malen erzählt …

Das ersre Konzert …

… was ich besucht habe, war von Sheryl Cole. Weil ich nich so jung war und es so lange ging, bin ich irgendwann eingeschlafen. (lacht)

Das erste Mal verliebt …

… habe ich mich als ich vor zwölf Jahren an Weihnachten in die Küche kam und meinen kleinen Hund Diesel geschenkt bekam. Er ist sooo süß!

Das erste teure Item, das ich mir gegönnt habe …

… war mein erstes Auto. Ich habe es mir vor vier Jahren gekauft. Es war ein schwarzer Jeep, den ich Midnight genannt habe, weil er um Mitternacht geliefert wurde.

Als ich einen Song von mir das erste Mal im Radio gehört habe …

… kam ich gerade von der Hochzeit eines Freundes. Ich habe im Auto geschlafen, und meine Freundinnen flippten plözlich aus, weil mein Track lief.

Meinen ersten Liebeskummer …

… hatte ich, als meine Schwester weggezogen ist. Wir sind als Kids zwar nie wirklich miteinander klar gekommen, aber als sie dann weg war, war ich total traurig.

Bazzi: Die ersten Male des "Beautiful"-Sängers

Seit "Mine" durch die Decke gegangen ist, ist Sänger Bazzi auch international ein Star. Mit uns hat er über seine ersten Male gesprochen.

Beim ersten Song, den ich geschrieben …

… war ich in der achten Klasse. Es war ein Gitarren-Song.

Ich traf Justin Timberlake zum ersten Mal …

… auf Tour in Berlin. Er ist der netteste und schlauste Typ im Game! Es war eine Ehre für mich, sein Opening-Act zu sein.

Mein erster Kuss …

… hatte ich in der sechsten Klasse im Kirchen-Camp. Sie war zwei Jahre älter, deshalb habe ich mich in der Schule dann ziemlich cool gefühlt. (lacht)

Den ersten Liebeskummer …

… hatte ich wegen einem Girl, dass ich zum ersten Mal geküsst habe - nur einige Zeit später.

Mein erstes Mal auf großer Bühne …

… hatte ich, als ich im Vorprogramm von Camila Cabello gespielt habe. Vor Tausenden Leuten zu spielen war ein total verrücktes Gefühl.

Hailee Steinfeld: Meine ersten Male

Die "Bumblebee"-Darstellerin hat uns ganz private Einblicke gegeben.

Mein erster Star-Crush …

… war Shia LaBeaouf, als er in der Serie "Eben ein Stevens" mirgespielt hat. Ich hatte zwar kein Poster an der Wand, aber war so verknallt in ihn.

Das erste Mal auf der Bühne …

… war ich so nervös. Als ich das Mikrofon vom Ständer genommen habe, um auf der Bühne herumzulaufen, haben meine Hände so gezittert, dass ich es mit beiden Händen festhalten musste. Das war richtig schlimm. (lacht)

Als ich das erste Mal meinen Song im Radio gehört habe …

… musste ich weinen. Ich war da gerade in einem wichtigen Meeting bei meinem Plattenlabel – und plötzlich lief "Starving" im Radio. Das war ein total verrücktes Gefühl.

Meinen ersten Liebeskummer …

… hatte ich mit 13 wegen eines Jungen, den ich total mochte. Er hat mir auch ständig gesagt, dass er mich toll findet. Ich dachte daher, dass wir auf jeden Fall heiraten werden. An einem Tag habe ich ihn plötzlich mit diesem anderen Mädchen gesehen und erfahren, dass er ihr geschrieben hat, dass er mich nicht wirklich mag. Ich habe danach so geweint!

Das erste Mal, dass ich mir etwas Teures gegönnt habe …

… war mit elf eine Betsey Benson Handtasche. Sie war ganz pink und hatte ein Leoparden-Muster – die sah ganz schlimm aus. (lacht)

Sabrina Carpenter: Die ersten Male der "Thumbs"-Sängerin

Die erfolgreiche Sängerin hat uns verraten, wie eines ihrer ersten Male ihr ganzen Leben verändert hat.

Meinen ersten Job …

… hatte ich mit gerade einmal zehn Jahren. Es war iene Rolle in "Law&Order: Special Victims Unit". Das hat echt Spaß gemacht.

Den ersten Star getroffen …

… habe ich mit zehn Jahren: Miley Cyrus! Sie war einer der Gürnde, warum ich mit dem Singen und der Schauspielerei angefing. Ich ereinnere mich noch, dass mein Outfit damals Horror war – das bereue ich bis heute. (grinst)

Die erste schlechte Note …

… gab es nicht. Ich war wirklich die perfekte Schülerin und habe meistens nur Einsen geschrieben. Ich glaube, ich hatte nie eine schlechtere Note als eine Zwei.

Meinen ersten Song …

… habe ich mit elf Jahren geschrieben. Er heißt "Lights" – es war aber leider nicht der Hit von Ellie Goulding. Ich wünschte, ich hätte den geschrieben, weil meiner nicht mal annähernd so gut war. (lacht)

Meinen ersten Herzschmerz …

… hatte ich, als ich mit acht Jahren ein paar Menschen verloren habe, die mir sehr am Herzen lagen. Das war der schlimmste Schmerz, den ich jemals gefühlt habe.