Die BRAVO Black Hits Volume 27!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

. Taio Cruz - World In Our Hands

2. Flo Rida - Whistle

3. Chris Brown - Don't Wake Me Up

4. Ne-Yo - Let Me Love You (Until You Learn To Love Yourself)

5. Usher - Scream

6. Sean Paul Feat. DJ Ammo - Touch The Sky

7. Far East Movement Feat. Tyga - Dirty Bass

8. Nicki Minaj - Pound The Alarm

9. Jennifer Lopez Feat. Flo Rida - Goin' In

0. DJ Fresh Feat. Rita Ora - Hot Right Now

. Justin Bieber Feat. Big Sean - As Long As You Love Me

2. Nelly Furtado - Spirit Indestructible

3. Robin Thicke - All Tied Up

4. Frank Ocean - Thinkin Bout You

5. B.o.B. Feat. Taylor Swift - Both Of Us

6. Sean Kingston - Back 2 Life (Live It Up)

7. D'Banj - Oliver Twist

8. Cheryl - Call My Name

9. Ian Carey & Rosette Feat. Timbaland & Brasco - Amnesia

20. Rihanna - Where Have You Been

21. Tyson - Mr. Rain

CD 2:

. Max Herre Feat. Philipp Poisel - Wolke 7

2. Cro - Du

3. Die Orsons Feat. Cro - Horst & Monika

4. Xavas - Schau nicht mehr zurück

5. Jennifer Rostock Feat. Sido Du willst mir an die Wäsche (Live in Berlin 2012)

6. Chima - Morgen

7. Blumentopf Feat. Pohlmann - Bin dann mal weg

8. Teesy - Mein Job

9. Mc Fitti - 30 Grad

0. Deichkind - Der Mond

. Kanye West Feat. DJ Khaled - Cold

2. Nas - The Don

3. Tyga Feat. Drake - Still Got It

4. Lupe Fiasco - Bitch Bad

5. Ludacris - Jingalin

6. Trey Songz - Heart Attack

7. Travis Porter - Aww Yea

8. Lil Wayne Feat. Big Sean - My Homies Still

9. Drake Feat. Lil Wayne - The Motto

20. Culcha Candela - Von allein

21. Y-Titty - Der Letzte Sommer