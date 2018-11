Die besten Tanzfilme

B-Girl - Tanz ist Dein Leben Ein Must Have für alle Breakdance- und Hip-Hop-Fans: Die talentierte Tänzerin Angel (Julie 'Jules' Urich) versucht in der New Yorker Breakdance Szene ihren Weg zu finden. Ihr Traum zerplatzt jedoch, als ihre Mutter nach einem Unfall in Kalifornien einen Neuanfang starten will. Angel fühlt sich nicht wohl und spart für ein Ticket zurück nach New York, doch als sie die Breakdance Gruppe „Flavor Kings“ kennenlernt, ändert sich alles! Sie will an einem großen Dance-Battle teilnehmen und allen beweisen, dass es auch B-Girls draufhaben.