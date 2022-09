Die beliebtesten Serien-Figuren aller Zeiten ❤️‍🔥

Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) aus “Friends” können wir einfach nur lieben. Mit seiner Art als erfolgsloser Schauspieler, der immer Hunger hat und seinen "How you doing“-Flirtversuchen bringt er jeden zum Lachen. Kein Wunder, dass Chandler (Matthew Perry) ihn als Mitbewohner ganz schön vermisst, als Joey in der zweiten Staffel beschließt, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Ein Mitbewohner wie Joey wünschen wir uns auch (WENN er seine Miete, Strom und Co. zahlt)!

Aber Joey ist nicht nur der Lustige im Freundeskreis. Für Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Monica (Courteney Cox), Chandler und Ross (David Schwimmer) ist er auch in ernsten Zeiten da, als echter Freund. Vor allem die besondere Beziehung zwischen Joey und Phoebe ist "Friends“-Fans ans Herz gewachsen. Wir sind uns sicher: Ohne Joey wäre "Friends“ nicht so erfolgreich geworden.

_____

WAS ANDERE ANGUCKTEN:

Serien, die erst super waren 😍 – und dann schlecht wurden!