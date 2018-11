Die beliebtesten Girlbands aller Zeiten

Die Girls von Fifth Harmony sind unser absoluter Favorit! Die US-amerikanische Girlgroup wurde im Jahr 2012 in der zweiten Staffel der Castingshow "The X Factor" bekannt und starten seitdem voll durch. Ihre bekanntesten Songs sind "Worth It" und "Work from Home". Anfangs war Sängerin Camila Cabello auch noch mit von der Partie, im Winter 2016 trennte sich die talentierte Latina allerdings von der Gruppe. Noch dazu gab die Band im März 2018 leider eine Pause auf unbestimmte Zeit bekannt…