Platz 26: Zum Valentinstag 2018 hat Netflix eine etwas andere romantische Komödie im Programm angeboten: In "When We First Met" verliebt sich Noah (Adam DeVine) unsterblich in die hübsche Avery (Alexandra Daddario). Doch er landet in der Friendzone! Nun hat Avery einen Neuen und will sogar heiraten. Und Noah? Der betrinkt sich und landet durch Zufall in einer Zeitmaschine. Hat er jetzt die Chance, alles anders zu machen und Averys Herz zu erobern? Total lustig und auch echt romantisch …