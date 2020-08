Die 40 lustigsten Filme: "Die Goldfische" (2019)

Platz 14: Lustig und traurig zugleich! Bei "Die Goldfische" bleibt kein Auge trocken. Banker Oliver (Tom Schilling) landet nach einem selbsverschuldeten Autounfall in einer Behinderten-WG. Der querschnittsgelähmt Businessman setzt alles daran, um sein Geld sicher in die Schweiz zu bringen. Dafür ist er auf die Hilfe seiner neuen Mitbewohner angewiesen. Er organisiert für alle eine Kamel-Therapie in der Schweiz und fährt mit Pfleger Eddy (Kida Khodr Ramadan) nach Zürich, um sein Schwarzgeld aus der Bank abzuholen.