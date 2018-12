Die 10 coolsten Date-Ideen für den Winter

Winterzeit ist Kuschelzeit! Und weil das so ist, gibt's hier die zehn schönsten Date-Ideen für den Winter. Dating an sich ist ja schon besonders. Aber besonders schön sind Dates im Winter. Und damit du auch bald ein tolles Date hast, kannst du dich hier inspirieren lassen....

Der Moment, wenn der Junge, den du magst seine Arme um dich schlingt, dich ganz fest an sich zieht und dir das Gefühl gibt, dich nie wieder loszulassen ... Unbeschreiblich! Echt wahr: Zärtlichkeit sind nicht nur gut für die Seele, sondern auch für die Gesundheit. Beim Knutschen baust du Stress ab und stärkst dein Immunsystem gegen fiese Erkältungskrankheiten. Ab sofort stehen also Kuscheln und Küssen ganz oben auf deinem Winterprogramm! ;-) Und damit das bald in Erfüllug geht, kommen hier Anregung für coole Dates...

1. Gemeinsam Sternegucken

Während der Himmel im Winter oft bewöllkt ist, könnt ihr euch im Planetarium die Sterne vom Himmel holen. Arm in Arm und 1.000 funkelnde Lichter über euch ... Echte Sternstunden für euch zwei.:-)

2. Besuch auf dem Weihnachtsmarkt

Yummy! Gemeinsam gebrannte Mandeln futtern macht den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt perfekt. In den Abendstunden ist die Stimmung besonders schön!

3. Wünsche äußern

Schreibt auf Post-its süße kleine Aufgaben (z. B. zehn Minuten sanfte Nackenmassage) und packt die Zettel in ein Säckchen. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt ... Zieht abwechselnd. Die Aufgaben darauf müsst ihr natürlich erfüllen! Und wer weiß? Vielleicht gibt’s ja sogar den Wunsch-Zettel: „Küss mich so, wie du es schon immer wolltest ...“

4. Küschelhöhle bauen

Ihr trefft euch bei dir oder ihm zuhause? Perfekt, um sich näher zu kommen. Baut euch aus zwei bis drei Bettlaken und Decken, die ihr an ein Regal oder eine Stehlampe knotet, ein Zelt. Mit einer Lichterkette schmücken, Tee trinken, quatschen und wie im Iglu fühlen ...

5. Winter Ahoi

Holt euch bei einem Besuch im Hallenbad den Sommer zurück! Außerdem kannst du so im Whirlpool mit deinem Traumboy entspannen.

6. Weihnachtsbaum schmücken

Besorgt eine kleine Tanne für dein Zimmer und berühr beim Schmücken immer wieder ganz leicht seine Hände oder seinen Arm..

7. Spaß beim Rodeln

Beim Schlittenfahren kommt man sich schnell näher... Mircea.Netea/ stock.adobe.com

Eine Schlittenfahrt ist lustig und romantisch zugleich! Bei der rasanten Fahrt kannst du dich fest an deinen Schwarm schmiegen! Hach!

8. Im 7. Schoki-Himmel

Probiert doch mal in verschiedenen Cafés die heiße Schokolade aus und entscheidet euch, welche am leckersten ist. Flirt-Upgrade für absolut Mutige und die, die sich schon länger kennen: Gib ihm einen Klecks Schlagsahne auf die Wange und küss ihn wieder ab ...

9. Meet me under the mistletoe

Mach dich auf die Suche nach einem Mistelzweig. In einem Blumenladen oder im Supermarkt wirst du sicher fündig. Bring den Zweig über deiner Zimmertür an. Wer darunter steht, ist dem Ritual nach zu einem Kuss verpflichtet! ;-)

10. Romantische Aussicht

Wenn es schon fast dunkel ist, strahlen die Lichter deiner Heimatstadt am schönsten. Sucht euch den höchsten Punkt der Stadt – oftmals der Kirchturm – und genießt den tollen Blick!