Der BRAVO-Otto: Die Story!

Schiebermütze in den Nacken geschoben, rote Latzhose, die Ärmel hochgekrempelt, den Putzlappen in der linken Hand, die rechte am Lampenstativ und ein Grinsen im Gesicht - als fiktiver Kolumnist der BRAVO präsentierte sich der Otto in den ersten Jahren. Seine Geschichte begann mit der Gründung des Magazins 1956. Zu jener Zeit war BRAVO noch ein "Magazin für Film und Fernsehen" und Otto war folgerichtig Beleuchter beim Film und kommentierte mit Berliner Zungenschlag Ereignisse aus der Welt des Showbiz. "Jetzt rede ick!", hieß seine Kolumne.