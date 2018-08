Demi Lovato: Ihr Ex pflegt sie gesund!

Die Nachricht von Demi Lovatos Überdosis letzte Woche schockte die Welt! Auch der Ex der Sängerin Wilmer Valderrama war extrem mitgenommen und wacht seitdem an Demis Krankenbett …

Demi Lovato & Wilmer Valderrama: Ihre Lovestory

Demi Lovato lernte ihren Ex Wilmer bereits Anfang 2010 kennen, als sie gerade einmal 17 Jahre alt war. Die Sängerin erzählt in ihrer Dokumentation „Simply Complicated“: „Als ich ihn das erste Mal sah, wusste ich sofort, dass ich ihn haben muss. Als ich 18 wurde, begannen wir uns zu daten. Ich denke es war Liebe auf den ersten Blick.“ Die 25-Jährige gibt weiterhin zu: „Ich habe nie jemanden so geliebt, wie ich Wilmer geliebt habe und ich liebe ihn immer noch.“ Wow. Wilmer war wohl wirklich Demis große Liebe! Sechs Jahre lang waren die beiden ein Paar und der 38-Jährige half der Sängerin mit ihren Depressionen, ihrer Essstörung und der Drogensucht umzugehen. „Ich fühlte mich mit ihm auf eine Weise verbunden, wie ich es vorher mit niemand anderem erlebt hatte. Er war einfach mein Fels in der Brandung. Mein Ein und Alles.“ Erklärt Demi. Laut der 25-Jährigen trennte sich das Traumpaar, weil sie noch nicht bereit war und erst lernen wollte, mit ihren Problemen selber umzugehen, ohne sich dabei auf jemand anderen zu verlassen.

Wilmer und Demi waren sooo süß zusammen! Instagram/ddlovato

Wilmer besucht Demi nach Überdosis!

Trotz der Trennung, waren sich Demi und Wilmer immer nah. Kein Wunder also, dass der 38-Jährige am Boden zerstört war, als er von Demis Überdosis hörte. Direkt am nächsten Tag eilte er zu ihr ins Krankenhaus und ist Berichten zu Folge seitdem jeden Tag da gewesen. Stundenlang soll er bei der Sängerin am Krankenbett sitzen und über sie wachen. Angeblich wird Demi innerhalb der nächsten Tage entlassen und ihre Familie und Angehörige hoffen, dass die 25-Jährige dann einen erneuten Entzug macht. Dabei will Wilmer ihr unbedingt auch beistehen und helfen. Viele fragen sich inzwischen natürlich, ob das ehemalige Traumpaar nach dieser Sache wohl noch eine Chance hat. Immerhin erzählte Demi in ihrer Dokumentation: „Mein Herz gehörte Wilmer, es gehört ihm jetzt und ich denke, das wird es auch immer tun.“ Klingt nach wahrer Liebe …

