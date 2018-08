Demi Lovato: Erstes Lebenszeichen nach Überdosis

Das erste Lebenszeichen von Demi Lovato persönlich nachdem sie wegen einer Überdosis ins Krankenhaus geliefert worden ist.

Demi Lovato: Erstes Lebenszeichen

Ende Juli hatte Demi Lovato ihre Fans mit einem Drogenrückfall schockiert, denn die Sängerin war mit einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bis auf ein offizielles Statement eines Sprechers war es bis dato ruhig. Doch eine Woche später meldete sich die 25-Jährige mit einem emotionalen Brief selbst zu Wort. Auf ihrer Instagram-Seite ließ die 25-Jährige ihre Community nicht mehr länger im Unklaren und schrieb einen offenen Brief an ihre Follower. "Ich bin immer transparent mit meiner Drogenvergangenheit umgegangen. Was ich gelernt habe, ist, dass diese Krankheit nicht einfach verschwindet oder mit der Zeit verblasst", begann Demi Lovato ihren Beitrag. Demi danke vor allem Gott, dass sie immer noch am Leben sei sowie ihrer Familie, ihrem Team und Fans, die immer an ihrer Seite stehen. "Ich brauche jetzt Zeit, um wieder gesund zu werden und mich auf meine Enthaltsamkeit und meinen Weg der Besserung zu fokussieren", schrieb die Kämpferin weiter. Vor allem sei sie aber der grenzenlosen Liebe ihrer Supporter dankbar. "Ich werde weiter kämpfen", fand Demi emotionale Worte zum Abschluss. Es verwundert einen, dass Demi in ihrer Nachricht mit keinem Wort ihre Freunde erwähnt vielleicht zählt sie aber auch ihre Freunde zum "Team".

Demi Lovato: Mega Support

Für ihren offenen Umgang mit ihren Problemen wird Demi nicht nur von ihren Followern, sondern auch von zahlreichen Kollegen unterstützt! Demi Lovato ist in dieser schweren Zeit und in ihrem Kampf gegen die Abhängigkeit nicht allein – das wird in den Instagram-Kommentaren unter ihrem Statement ganz deutlich. Die Musiker Camila Cabello, Jennifer Lopez, Christina Perri, Ne-Yo oder Model Sara Sampaio oder Schauspielerin Ruby Rose schicken Demi zum Beispiel viel Liebe und anerkennende Worte. "Du bist eine der stärksten Personen, die ich jemals getroffen habe", schreibt Beauty-YouTuber Jeffree Star. Auch Realitystar Khloe Kardashian ist unter den berühmten Supportern: "Du bist eine Kämpferin. Fokussiere dich auf dich selbst und du weißt, dass alle für dich da sind und dich unterstützen. Du wirst so sehr geliebt." "Échame La Culpa"-Duettpartner Luis Fonsi oder auch Fast & Furious-Darsteller Dwayne "The Rock" Johnson stehen Demi ebenfalls emotional bei.

