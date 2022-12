DC-Charakter Batman / Bruce Wayne passt zum Sternzeichen Waage

Batman alias Bruce Wayne liebt die Gerechtigkeit. Es muss immer fair bei dir zugehen, sonst bist du tierisch genervt! Kein Wunder also, dass du dich als Waage auch gerne mal für Schwächere einsetzt. Diplomatisch an Probleme heranzugehen, liegt dir im Blut. Über deine eigenen (negativen und traurigen) Gefühle redest du nicht gerne. Du hast das Gefühl, das wäre dann ein Zeichen von Schwäche. Aber ganz im Gegenteil. Wenn du es schaffst, dich deinem Gegenüber wahrhaftig zu öffnen, dann zeigt das von großer Stärke und in den meisten Fällen fühlt man sich danach auch ein kleines bisschen besser. 😊