Bachelorette-Anna & Marvin: Ihr erster Auftritt als Paar

20 Kandidaten haben um die Bachelorette gekämpft, doch nur einer hat am Ende ihr Herz erobern können. Marvin konnte Anna von sich und seinen Qualitäten als Boyfriend überzeugen. Und wie es aussieht, hat die Bachelorette dem Richtigen die letzte Rose gegeben, denn Anna und Marvin sind nach wie vor ein Paar.

Und nicht nur das, bei der "Night of Stars 2014" hatte das frische Pärchen ihren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit. "Das ist das allererste Mal, ich bin aufgeregt. Aber es ist schön mit ihm an meiner Seite", strahlt Anna gegenüber RTL. Und so glücklich wie die beiden in die Kamera strahlten kann ihre Beziehung einfach kein Fake sein.