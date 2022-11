Das machen die DSDS-Gewinner heute!

Thomas Godoji (40) konnte 2008 den Sieg der 5. Staffel DSDS einfahren. Sein Debütalbum "Plan A!" schoss auf Anhieb an die Chartspitze. Auch er nahm mehrere Studioalben auf – 7 um genau zu sein. Im vergangenen Oktober startete seine "13 Pfeile-Tour". Im März spielt er in Nürnberg und München. Neben seiner musikalischen Leidenschaft hat er 2013 mit "Männer sind so" (Carlsen Verlag, als E-Book für 5,99 Euro erhältlich) ein Buch veröffentlicht.