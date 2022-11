"Das Haus Anubis" - jetzt kommt die neue Staffel!

In der Mystery-Serie wird die Geschichte von neun Jugendlichen erzählt, die gemeinsam in einem Internat, dem Haus Anubis, leben. Mysteriöse Dinge geschehen und unheimliche Geschichten umranken ihr gemeinsames Zuhause. Am Ende der ersten Staffel schienen alle Geheimnisse gelüftet zu sein. Doch jetzt gibt es eine neue Mitschülerin im Haus Anubis . . .