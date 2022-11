Wann und wie solltet ihr euch treffen?

» Das erste Date sollte nicht am Abend stattfinden, besser am späten Naschmittag! Da kann man vorher den ganzen Schul-Kram erledigen und hat noch etwas Zeit, sich zu stylen. Der Abend ist nicht sooo gut für's erste Date, weil an den typischen Abend-Locations ein ruhiger Talk nicht so gut möglich ist!

» 16 oder 17 Uhr ist 'ne gute Zeit - dann seit ihr vor 20:00 Uhr wieder zu Hause. Stress mit den Eltern wird auch gleich vermieden!

» Beim ersten Date holt niemand den anderen von zu Hause ab - ihr trefft euch einfach im Café.

» Stell dir vor, du bist verliebt, verabredet - und er oder sie kommt ewig nicht! Dieses unangenehme Gefühl darfst du deinem Schwarm nicht zumuten. Deswegen: Pünktlich sein!

