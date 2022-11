Das erste Date!

Worüber redet ihr am besten?

» Am besten bringst du das Gespräch als erstes wieder auf das Thema, worüber ihr euch beim Kennenlernen schon unterhalten habt!

» Erzähl, wenn dir seit eurem Treffen was lustiges passiert ist, welchen Film du gesehen hast, was in der Schule so war . . . was dir eben einfällt.

» Probleme gehören (ebenso wie beim ersten Flirt) beim ersten Date noch nicht auf den Tisch. Thema sollten eher eure Interessen sein . . . Und kann man über Musik, Stars, Style & Movies nicht auch einfach wunderbar quatschen? Nutzt das Treffen, um möglichst viel übereinander zu erfahren!

» Im Grunde gilt hier das, was auch schon beim Flirten gilt! Stell nicht zu viele Fragen - schon gar keine Ja/Nein-Fragen! Mach Pausen, in denen er/sie etwas erzählen kann. Höre gut zu, suche Augenkontakt, bring deinen Körper in die Nähe deines Schwarms!

» Es kann immer mal passieren, dass ihr beide nicht wisst, was ihr sagen sollt. Sei darauf vorbereitet, indem du dir einfach vorher ein paar witzige Geschichten überlegst! Nicht ausdenken, natürlich - aber behalte sie mal im Hinterkopf! Eine aus dem Urlaub vielleicht - danach könnt ihr dann über eure Traumziele sprechen. Oder aus der Schule - danach könnt ihr über nette und weniger nette Lehrer quatschen!

» Weiter geht's: Das Ende des ersten Dates!