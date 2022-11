Darum war Dumbledore der Bösewicht: Er hat Harry am Trimagischen Turnier teilnehmen lassen

Hätte Dumbledore wirklich nichts machen können, um Harrys Teilnahme beim Trimagischen Turnier zu verhindern? Immerhin hat Harry seinen Namen nicht mal selber in den Feuerkelch geworfen und ist zudem auch noch minderjährig. Aber laut Dumbledore geht man mit dem Feuerkelch einen bindenden Vertrag ein. Und da kann nicht mal der mächtigste Zauberer seiner Zeit etwas dagegen machen? So ein Quatsch! So muss Harry aber an einem höchst gefährlichen Wettbewerb teilnehmen und um sein Leben kämpfen. Schon sehr verantwortungslos…