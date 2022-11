Daniel Radcliffe: Verliebt in Emma Watson?

Beim ersten "Harry Potter"-Film verknallte er sich in seine Kollegin!

Hätte aus den beiden mal DAS Traumpaar der Filmgeschichte werden können? Jetzt scheint es allerdings zu spät zu sein für eine Beziehung zwischen Daniel Radcliffe und Emma Watson.

Gegenüber dem "Time"-Magazin gab "Harry Potter"-Darsteller Daniel jetzt zu: "Ich war total verknallt in sie, als ich sie das erste Mal getroffen habe, definitiv." Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zum 1. Teil "Harry Potter und der Stein der Weisen" kennen.

Das ist fünf Jahre her - und Daniels Gefühle haben sich geändert: "Inzwischen ist sie mehr wie eine Schwester für mich, es wäre also ein bisschen inzestuös. Es ist zu merkwürdig." Im Moment wird Daniel ja auch eher mit der 23-jährigen Friseurin Amy Byrne in Verbindung gebracht . . .

