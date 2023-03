"Chroniken der Unterwelt": Bilder aus dem Film

Hier gibt's Bilder aus "Chroniken der Unterwelt".

Der Kinostart von "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" rückt immer näher! Um die Wartezeit bis zum 29. August zu verkürzen, gibt es bei uns Bilder aus "Chroniken der Unterwelt" zu sehen!

Darum geht es in "Chroniken der Unterwelt":

Als die Mutter von Clary Fray in New York von einer Kreatur angegriffen wird, verändert sich die Welt für das Mädchen komplett. Clary muss die Wahrheit über ihre Vorfahren herausfinden. Dabei wird sie auf die dunkle Seite geführt, in der Zauberer, Vampire und Werwölfe herrschen. Um ihre Mutter wiederzufinden, schließt sich Clary den Schattenjägern an - und das große Abenteuer beginnt.