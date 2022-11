Chill dich...

DAS IST PASSIERT: Eigentlich seid ihr ein Herz und eine Seele, aber gerade bist du stinksauer. Denn deine Freundin/dein Freund trifft sich oft mit anderen, ignoriert deine WhatsApp-Nachrichten und hat kaum Zeit für dich!

DU DENKST: "Mir kommt's so vor, als ob ich ihr egal bin!"

DIE LÖSUNG: Es tut weh, von einem der wichtigsten Menschen so enttäuscht zu werden. Und du möchtest deine ABF/ deinem besten Kumpel natürlich nicht verlieren! So rettet ihr eure Freundschaft: Triff dich mit ihr/ihm und frag sie/ihn offen, ob alles okay ist. Vielleicht ist sie/er auch sauer auf dich und traut sich nur nicht, es anzusprechen. Vielleicht ist auch alles super - nur sie/er hat nicht gemerkt, dass du dich vernachlässigt fühlst! Sag ihr/ihm, dass sie/er dir fehlt und wie wichtig sie/er dir ist.