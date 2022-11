Check: Bist du schon reif für das Erste Mal?

Ab 14 dürfen Jugendliche miteinander Sex haben, so steht's im Gesetz. Aber ist das dann auch der richtige Zeitpunkt für dich?

Mit diesem Test findest du raus, ob du wirklich schon fürs erste Mal bereit bist.

Wenn du eine oder mehrere Fragen mit "Nein", "weiß nicht" oder "vielleicht" beantworten musst, dann solltest du auf jeden Fall noch warten!

Seid ihr alt genug? Sex unter 14 ist vom Gesetz verboten! Tust du's trotzdem, kann's viel Stress geben. Bist du über 14 aber deine Freundin oder dein Freund noch unter 14, dann machst du dich strafbar wegen sexuellem Missbrauch von Kindern.

Willst du es wirklich? Du allein entscheidest, ob für dich die Zeit schon reif ist! Lass dich niemals zum Sex drängen oder überreden! Wenn dein Schatz dich wirklich mag und respektiert, dann wartet er, bis du bereit bist.

Vertraut ihr euch voll und ganz? Dein erstes Mal kann nur schön werden, wenn du mit ihm/ihr auch über deine Unsicherheit, deine Angst oder deine Zweifel vor eurem Ersten Mal offen sprechen kannst. Behältst du deine Gefühle für dich, weil du dich schämst oder befürchtest, dafür ausgelacht zu werden, dann bist du für eure Sex-Premiere noch nicht bereit!

Kennst du die sexuellen Reaktionen deines Körpers? Weißt du, welche Berührungen dich anmachen und welche dich abtörnen? Kennst du deine erogenen Zonen? Traust du dich, deinem Freund oder deiner Freundin zu sagen und zu zeigen, was du magst und was nicht? Und: Ist dir klar, dass kleine Pannen beim ersten Mal völlig normal sind? . . . Lerne die sexuellen Reaktionen deines Körpers zuerst bei der Selbstbefriedigung kennen, bevor du mit deinem Partner schläfst! Zum Thema Selbstbefriedigung, findest du hier alle Infos!

Kennst du den Körper deines Freundes/deiner Freundin? Jeder Mensch reagiert etwas anders auf sexuelle Reize. Wie schön euer sexuelles Zusammensein wird, hängt deshalb auch sehr davon ab, wie gut du dich mit dem Körper des anderen auskennst. Hast du noch keinen Plan, welche Berührungen dein Partner mag und welche unangenehm sind, dann finde das zunächst heraus. Z.B. beim Petting! Lass dir zeigen, was es braucht, damit euer Sex lustvoll und befriedigend wird.

Weißt du, wie ihr verhüten wollt? Wenn nicht, dann informiert euch am besten vorher! Macht euch in Ruhe schlau, welche Verhütungsmittel für euch in Frage kommen. Lass dir von deinem Partner niemals ein bestimmtes Verhütungsmittel aufzwingen! Und ganz klar ist: Kein Sex ohne Verhütung! Denn nur wenn Du sicher vor einer Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Krankheiten geschützt bist, kannst du den Sex auch ganz entspannt genießen.

Weiter zu: Die wichtigsten Facts zur Verhütung!