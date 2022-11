Dein Erstes Mal: So verhütest du richtig!

Wie verhütet man beim Ersten Mal am besten?

Mit oder ohne Hormone, zum Aufkleben, Einführen oder Schlucken – es ist nicht einfach, die richtige Verhütungsmethode finden. Hier erfährst du alles zu den verbreitesten Möglichkeiten!

BARRIERE-METHODEN: Sie kommen erst kurz vor dem Geschlechtsverkehr zum Einsatz und verhindern, dass Samenzellen in die Gebärmutter eindringen können. Kondome sind das einzige Verhütungsmittel, das vor Schwangerschaft UND sexuell übertragbaren Krankheiten schützt! Zwar werden sie von Jungs angewendet – Mädchen sollten aber ebenfalls wissen, wie man sie richtig benutzt. Das Femidom ist das Kondom für die Frau – es kleidet die Vagina von innen aus. Ein Diaphragma ist eine Silikonkappe, die ein Mädchen vor dem Sex in die Scheide einführt. Es muss vom Frauenarzt angepasst werden. Für wen geeignet? Das Kondom für alle. Diaphragma und Femidom brauchen etwas Übung – für junge und vor allem unerfahrene Mädchen nicht empfehlenswert.

KUPFERSPIRALE ODER -KETTE: Sollte von einem erfahrenen Frauenarzt in die Gebärmutter eingesetzt werden. Für wen geeignet? Für Mädchen ab 16 Jahren, die zuverlässig, aber ohne Hormone verhüten möchten.

HORMONELLE METHODEN: Pille, Depotspritze, Hormon-Ring, -Pflaster, -Stäbchen, -Spirale – richtig angewendet verhindern sie den Eisprung und den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, sodass es nicht zur Schwangerschaft kommt. Für wen geeignet? Für Mädchen, die regelmäßig Sex haben. Da es ein erhöhtes Thrombose-Risiko gibt, sind hormonelle Verhütungsmittel für Mädchen, die rauchen und/oder übergewichtig sind, nicht zu empfehlen.

CHEMISCHE VERHÜTUNG: Zäpfchen, Gel oder Schaum – alles unsicher und deshalb nicht geeignet. Die Inhaltsstoffe können außerdem die Schleimhäute reizen und Unverträglichkeiten hervorrufen.

NATÜRLICHE VERHÜTUNG: Temperatur messen, fruchtbare Tage ausrechnen – gar nicht geeignet, wenn man noch keinen zuverlässigen Zyklus hat. Penis vor dem Samenerguss rausziehen? Funktioniert überhaupt nicht und ist deshalb auch völlig ungeeignet.

Wann ist eine Schwangerschaft überhaupt möglich?

Beim Mädchen stellt sich der Körper ab dem ersten Eisprung etwa in der Zyklusmitte, also 12 bis 16 Tage vor der Periode jeden Monat von Neuem auf eine mögliche Schwangerschaft ein. Ein Zyklus dauert ungefähr einen Monat. Eigentlich kann ein Mädchen nur während des Eisprungs schwanger werden. Aber aufgepasst: Wer glaubt, er müsse sich nur um den Eisprung herum vor einer Schwangerschaft schützen, der irrt. Gerade bei jungen Mädchen pendelt sich der Zyklus noch ein. Der Eisprung erfolgt unregelmäßig. Und: Spermien können bis zu sechs Tage in der Scheide überleben. Des wegen bitte IMMER verhüten! Jungs können ab ihrem ersten Samenerguss IMMER Kinder zeugen, und dafür reicht schon das winzigste Tröpfchen Sperma.

Übung ist wichtig: Beim ersten Sex werden euch viele Gedanken durch den Kopf schießen und ihr werdet von euren Gefühlen überwältigt werden. Deswegen ist es wichtig, die Verhütung vorher zu üben! Denn viele machen dabei Fehler. Also: probiert (entweder allein oder zu zweit) vorher die Anwendung von Kondomen aus. Denn die sollten ein MUSS sein!

Sorg immer vor! Beschäftige dich nicht erst dann mit der Verhütungsfrage, wenn du mit deinem Schatz schon im Bett liegst. Sprecht vorher drüber! Das Reden über Verhütung gehört zum Ersten Mal dazu!

Kondome schützen! Wenn dein Sexpartner schon sexuelle Erfahrungen mit anderen gemacht hat und du nicht weißt, ob er sich dabei mit Geschlechtskrankheiten oder AIDS angesteckt hat, dann verhütet beim Ersten Mal unbedingt mit Kondomen. Denn nur sie schützen euch vor einer Ansteckung!

Tipp: Die meisten Jugendlichen benutzen beim Ersten Mal Kondome. Denn die sind dafür besonders gut geeignet. Du bekommst sie in jeder Apotheke, in Drogerien und Supermärkten. Kondome gibt's ohne Rezept, sie sind leicht anzuwenden und sie schützen nicht nur vor einer Schwangerschaft, sondern auch vor ansteckenden Krankheiten.

Die Pille danach: Kondom gerissen, Pille vergessen oder gar nicht verhütet? Für solche Notfälle gibt es die Pille danach rezeptfrei in der Apotheke. Mit ihr kann eine Schwangerschaft noch bis zu fünf Tage nach ungeschütztem Sex verhindert werden. Aber: Je früher sie eingenommen wird, desto besser wirkt sie – also keine Zeit verlieren! Sie sollte auch möglichst eine Ausnahme bleiben, denn mit jeder weiteren Einnahme wirkt sie schlechter. Wichtig: Nach der Einnahme unbedingt einen Frauenarzt aufsuchen!

