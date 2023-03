"""Charlie und die Schokoladenfabrik"" - Das Spiel! "

Willy Wonka als Computerspiel! Wir haben Infos, Screenshots und ein fettes Gewinnspiel für dich!

Wasserfälle aus Schokolade, Boote aus Zucker - in Johnny Depps neuem Film werden Träume wahr!

"Charlie und die Schokoladenfabrik" gibt's jetzt nicht nur im Kino, sondern auch als Computerspiel für PC, PlayStation2 und Xbox.

In dem Game erforschst du die Schokoladenfabrik und spielst die beliebte Geschichte in der Rolle des Charlie Bucket nach: Finde das Goldene Ticket und gewinne zusammen mit vier anderen Kindern einen Besuch in Willy Wonkas Fabrik!

Dabei gibt's sogar Räume zu entdecken, die nur in der Romanvorlage vorkommen, aber nicht im Film. Finde heraus, was passiert, wenn die anderen Kinder, getrieben von ihrer Gier und ungezügelt, in der ganzen Fabrik ein riesiges Chaos verursachen.

Jetzt liegt es an dir, die Schokoladenfabrik vor der Zerstörung zu retten, indem du knifflige Rätsel löst und die Kraft neuartiger Süßigkeiten nutzt. Hilf den Oompa-Loompas und bringe die Fabrik wieder in Ordnung, dann wirst du den Respekt von Willy Wonka gewinnen - und einen unglaublichen Preis . . .