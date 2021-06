Charli D'Amelio postet erste Fotos nach OP!

Charli D'Amelio: Geschwollenes Gesicht nach OP

Charli D'Amelio hatte eine Operation und teilte auf Instagram die ersten Bilder mit ihren Fans! In den letzten Tagen postete der TikTok-Star bereits vorab gedrehte TikTok-Videos mit den Worten: "Hier ist ein Entwurf, weil mein Gesicht gerade so geschwollen ist." Was ist passiert? Charli D'Amelio hat sich die Weisheitszähne ziehen lassen! Jetzt postete sie in ihrer Instagram-Story fröhlich die ersten Bilder von ihrem Gesicht. Es ist wirklich ziemlich geschwollen und an einigen Stellen gelb, grün und blau – die Arme! Zum Glück verheilt die Schwellung meistens schon nach wenigen Tagen, also sollte es Charli sehr bald wieder besser gehen. Schon wieder ein Fakt, den wir über Charli D'Amelio dazugelernt haben.

Charli D'Amelio: OP-Fotos für mehr Realität

Zu den ersten Fotos nach der OP schreibt Charli D'Amelio: "Mein Gesicht ist so geschwollen", und die einfache Frage ,"Cute"? Wir finden, dass sie auch mit Schwellung der Weisheitszahn-OP super süß aussieht. Es ist super cool, dass der TikTok-Star Fans auch an diesem Teil ihres Lebens teilhaben lässt und gar kein Problem hat, sich so zu zeigen. Ob das auch ein Thema in der neuen Reality-Serie von Charli und Dixie D'Amelio sein wird? Wir werden sehen! Fakt ist, dass sich die TikTok-Queen jetzt erst ein bisschen erholen muss, bevor sie euch wieder mit Tänzen und süßen Videos beglücken kann. So wie wir Charli kennen, wird diese Pause jedoch nicht lang gehen und bis dahin sind wir sehr gespannt, was ihre Entwürfe noch so zu bieten haben. Falls euch selbst eine Weisheitszahn-OP bevorsteht: Habt keine Angst, die Schmerzen und Schwellungen gehen super schnell vorbei und der Eingriff gehört bei Ärzt*innen zur absoluten Routine.

Diese Bilder postete Charli D'Amelio nach ihrer Weisheitszahn-Op in ihrer Story auf Instagram Instagram/@charlidamelio