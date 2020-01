Ja, Model Cathy Hummels hatte tatsächlich einmal einen YouTube-Kanal. Der Kanal existiert auch immer noch, jedoch ist er inaktiv. Auf YouTube hat sie fast 10.000 Follower, mit denen sie Follow me around-Videos, How to Style- oder Fragen und Antworten-Videos teilt. Doch seit 3 Jahren hat sie keine neuen Videos mehr hochgeladen.