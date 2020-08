Capital Bra rappt jetzt auf Türkisch!

"Capi, du hast zwei Songs in zwei Tagen rausgehauen, mach mal nen türkischen Song, was geht ab Alter, wir sind in der Türkei man!". Diese Ansage von Rap-Kollege Samed musste sich Capital Bra während seines Türkei-Urlaubs anhören. Natürlich kann der "One Night Stand"-Star so eine Aussage, nicht auf sich sitzen lassen und überraschte seine Bratans spontan mit einer krassen Performance und releaste so seinen ersten türkischen Song! Auch seine Fans die, die kurze Gesangseinlage auf YouTube sahen, waren einer Meinung: "Cok güzel!"

Capital Bra released "KAFA LALALA"

Capital's erster türkischer Hit "KAFA LALALA" kommt nicht nur bei seinen türkischen Fans gut an. Das Video ist auf Platz 40 der #YouTubeTrends und hat bereits über 780.000 Aurufe (Stand 10.8.20) und auch die Insta-Story des Bratans ist voll mit Reetweets seiner neuen Single. Fans munkeln, ob man sich bald auch über ukrainische oder sogar komplett russische Song-Texte freuen kann, schließlich wurde Capi in Sibirien geboren und hat ukrainische Wurzeln. Auch englische Tracks könnten in Planung sein, erst vor kurzem hatte der "Tilidin"-Star mit einer Lern-App fleißig Vokabeln geübt...

Capital Bra: "Schokolade, während ich den Benzer parke"

Mit den türkischen Vokabeln hingegen harperte es ein bisschen, zwar ist Capi seinem "Haupt-Wortschatz" treu geblieben und hat das LALALA mit in den Song-Titel genommen. An einigen Stellen fehlt es aber an Verständlichkeit, sogar für manch türkische Fans sind die Lyrics nicht nachvollziehbar. Unter seinem Musik-Video schreibt ein Fan:"Ich glaube sogar Türken verstehen nur: „Schokolade während ich den Benzer parke“...". Übersetzt man jedoch die vorherige Line, macht alles einen Sinn. Denn "Aşkım, warte, Aşkım çok tatlı", heißt übersetzt soviel wie : "Schatz, warte, Schatz du bist so süß" – dann folgt der Vergleich, WIE Schokolade, auch wenn man das "wie" nicht so wirklich raushört, es ist da! Was der Bratan also sagen will, ist, dass das Girl auf seinem Beifahrersitz ganz lieb wartet, während er einparkt und dabei auch noch ultra cute aussieht. Ach was ein schönes Liebeslied …

