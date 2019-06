BTS: Neue Solo-Single von Jin

BTS Festa 2019

Passend zum BTS Festa dieses Jahr haut die Boyband gerade ein Special nach dem anderen raus. Erfahre hier, welche Überraschungen die Fans beim BTS Festa 2019 noch erwarten können! Nachdem BTS-Mitglied Jimin vor kurzem seine erste Solo-Single „Promise“ rausgebrachte, hat jetzt ein weiterer nachgezogen. Jin released heute nämlich seinen neuen eigenen Song „Tonight“ und so viel können wir schon mal verraten, er ist sehr emotional …

Bekannt sind die K-Pop-Stars BTS definitiv eher für ihre schnelleren Gute-Laune-Songs wie „Boy With Luv“ feat. Halsey, „Mikrokosmos“ oder „HOME“ von ihrem aktuellen Album „MAP OF THE SOUL: PERSONA“. Deshalb kommt Jins Solo-Single jetzt umso überraschender! „Tonight“ ist ein langsamer, super schöner Song über die Liebe. Darin singt er Zeilen wie: „Ich habe Angst, dass ich dich nach dieser Nacht nicht mehr sehe. Die Augen, durch die ich hindurchsehen kann, die Berührung, die ich so gewohnt bin und das Gesicht, was mich angelächelt hat. Ich frage mich, ob ich dich wiedersehen kann. Ich bin bei dir jeden Tag und du bist bei mir jeden Tag.“ Wie süß! Mit diesen Wörtern bringt Jin mit Sicherheit die BTS-Fans auf der ganzen Welt zum weinen …

