Weihnachten steht vor der Tür und du hast noch so null Ahnung, was du deinen Eltern schenken kannst? Wie wäre es mit der BRAVO ELVIS 85? Drei CDs voller Elvis-Klassikern. 😱 Passend zu seinem 85. Geburtstag, der im Januar 2020 gewesen wäre, hat BRAVO in Kooperation mit Sony Music eine Special Edition herausgebracht. Das CD-Set besteht aus drei CDs und beinhaltet alle großen Hits von dem King Of Rock'n' Roll und lässt wahre Elvis-Fans sicherlich dahin schmelzen. ☺️

Rita Ora und Amy Mac Donald feiern den King of Rock'n' Roll

Auch heute noch wird Mega-Star Elvis von vielen Stars krass gefeiert. Nicht nur Millionen Fans, sondern auch Musiker wie Rita Ora sehen die Legende schon lange als Inspiration an. „Er war ein Revolutionär, Visionär, Künstler. Er hat es geschafft, dass ich Musik erst richtig verstanden und lieben gelernt habe“ so Rita Ora. Auch für Sängerin Amy Macdonald war Elvis etwas ganz Besonderes: „Ich erinnere mich an seinen weißen Jumpsuit. Natürlich war Elvis ein großartiger Performer und hat die Musikwelt revolutioniert. Es gibt eine ganze Menge, woran man bei Elvis denken könnte - doch bei mir ist es der weiße Anzug. Im Übrigen habe ich noch nie einen seiner Songs gecovert, aber das wäre vielleicht etwas für die Zukunft.“ Wie süß! ❤️ Die BRAVO Hits Elvis 85 vereint alle Klassiker und beinhaltet außerdem alle Fotos und Ausschnitte aus unserem Archiv, die sicherlich den ein oder anderen Elvis-Moment wieder aufleben lässt. Ein perfektes Geschenk für die ganze Familie.

Diese Songs lassen sich auf der Special Edition finden

