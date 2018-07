BRAVO Hits 102: Hol dir den Sound des Sommers!

YES! Am 27. Juli, also DIESEN FREITAG, erscheint endlich die neue BRAVO Hits 102! Natürlich wieder mit mega geilen Hits deiner Lieblingsstars und das alles auf 2 CDs. Damit wird der Sommer mit Sicherheit der Hammer! Alle Infos gibt's hier ...

Die Tracklist deines Sommers

Dieses Mal darfst du dich auf internationale Stars wie Ariana Grande, Shawn Mendes, Liam Payne, Clean Bandit und Martin Garrix freuen! Aber auch deutsche Künstler wie Namika, Marteria oder Capital Bra sind natürlich am Start - da ist für alle was dabei!

CD 1:

1. Namika - Je ne parle pas francais

2. Shawn Mendes - Nervous

3. Jonas Blue Feat Jack & Jack - Rise

4. Nico Santos - Safe

5. Ed Sheeran - Happier

6. Ariana Grande - No Tears Left To Cry

7. Liam Payne & J. Balvin - Familiar

8. Matt Simons - We Can Do Better

9. Years & Years - If You’re Over Me

10. Anne- Marie - 2002

11. George Ezra - Shotgun

12. Lenny Kravitz - Low

13. OneRepublic feat. Logic - Start Again

14. Jess Glynne - I'll Be There

15. Sir Rosevelt - The Bravest

16. Post Malone - Better Now

17. Shakira Ft. Maluma - Clandestino

18. Luis Fonsi - Calypso

19. Capital Bra - One Night Stand

20. Marteria & Casper - Champion Sound

21. Summer Cem feat. Bausa - Casanova

22. Vanessa Mai feat. Olexesh - Wir 2 immer 1

CD 2:

1. Clean Bandit Feat. Demi Lovato - Solo

2. Dynoro & Gigi D´Agostino - In My Mind

3. El Profesor - Bella Ciao (Hugel Remix)

4. Kygo x Imagine Dragons - Born To Be Yours

5. David Guetta & Sia - Flames

6. Loud Luxury feat. Brando - Body

7. Lost Frequencies Feat James Blunt - Melody

8. Max Giesinger - Legenden

9. Lea - Zu Dir

10. Jax Jones & Mabel Feat. Rich The Kid - Ring Ring

11. Pietro Lombardi - Phänomenal

12. James Arthur - You Deserve Better

13. Topic & Juan Magán & Lena - Sólo Contigo

14. Kungs & Stargate Feat. GOLDN - Be Right Here

15. Drenchill Feat. Indiiana - Hey Hey

16. Tiesto & Dzeko Feat. Preme & Post Malone - Jackie Chan

17. Sean Finn & Guru Josh - Infinity 2018 (Klaas Remix Edit)

18. Sigala, Fuse ODG & Sean Paul Feat. Kent Jones - Feels Like Home

19. Robin Schulz & Piso 21 - Oh Child

20. Martin Garrix & Khalid - Ocean

21. Alle Farben & Kelvin Jones Feat. Younotus - Only Thing We Know

22. Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss