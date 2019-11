BRAVO The Hits 2019: Die besten Songs des Jahres

Das Jahr ist fast vorbei – wie schnell die Zeit vergeht! Die perfekte Gelegenheit, um nochmal in die besten Tracks des Jahres reinzuhören! Mit dabei sind Stars wie Camila Cabello, Shawn Mendes, Shirin David, Seed, die Jonas Brothers und viele mehr! Ab dem 8. November gibt es die Platte im Handel, aber nicht nur als CD! BRAVO The Hits 2019 gibt es auch bei Amazon Music und im BRAVO Shop. In der Tracklist findet ihr die schönsten Songs vom Anfang des Jahres, die Frühlings-Favoriten, Sommer-Hits und natürlich auch die beliebtesten Tracks der letzten Monate. Viel Spaß beim Anhören und Mitsingen!

BRAVO The Hits 2019: Das ist die Tracklist

CD 1

1. Shawn Mendes & Camila Cabello - Señorita

2. Ava Max – Sweet But Psycho

3. Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

4. Blanco Brown – The Git Up

5. Camila Cabello – Liar

6. Meduza feat. GOODBOYS – Piece Of Your Heart

7. Regard – Ride It

8. Billie Eilish – bad guy

9. Tones And I – Dance Monkey

10. Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock – Cross Me

11. Mark Ronson feat. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart

12. Calvin Harris & Rag'n'Bone Man – Giant

13. Sam Smith & Normani – Dancing With A Stranger

14. OneRepublic – Rescue Me

15. Dan + Shay & Justin Bieber – 10,000 Hours

16. VIZE feat. Laniia – Stars

17. Robin Schulz feat. Harlœ – All This Love

18. Avicii feat. Aloe Blacc – SOS

19. Kygo & Whitney Houston – Higher Love

20. Mabel – Don't Call Me Up

21. Jonas Brothers – Sucker

22. DJ Snake, J. Balvin & Tyga – Loco Contigo

23. Seeed – G€LD

24. Pedro Capó & Farruko – Calma (Remix)

25. Post Malone – Circles

CD 2

1. Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

2. Lewis Capaldi – Someone You Loved

3. Sarah Connor – Vincent

4. Lena & Nico Santos – Better

5. Alec Benjamin – Let Me Down Slowly

6. Dominic Fike – 3 Nights

7. Matt Simons – Open Up

8. Imagine Dragons – Bad Liar

9. P!nk – Walk Me Home

10. Dermot Kennedy – Power Over Me

11. Maroon 5 – Memories

12. Felix Jaehn feat. Calum Scott – Love On Myself

13. YOUNOTUS, Janieck & Senex – Narcotic

14. LOTTE & Max Giesinger – Auf das, was da noch kommt

15. Adel Tawil feat. PEACHY – Tu m'appelles

16. Michael Schulte – Back To The Start

17. Mark Forster – 194 Länder

18. Tim Bendzko – Hoch

19. Wincent Weiss – Kaum erwarten

20. Ariana Grande – 7 rings

21. Shirin David & Xavier Naidoo – Nur mit Dir

22. Sido & Johannes Oerding – Pyramiden

23. Capital Bra, Samra & LEA – 110

24. Juju feat. Henning May – Vermissen

