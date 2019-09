BRAVO Hits 107: Der perfekte Start in den Herbst!

BRAVO Hits 107: Soundtrack für den Herbst!

Es regnet und du hast keine Pläne am Wochenende? Dann haben wir die perfekte Mood-Booster-Tracklist für den Herbst – mit Stars wie Why Don't We, Ariana Grande, Lewis Capaldi, Max Giesinger, Lizzo und vielen mehr! Ab dem 27. September gibt es die Platte im Handel, aber nicht nur als CD! Auch bei Amazon Music und im BRAVO Shop könnt ihr das gute Stück ergattern. Natürlich ist auch wieder unser BRAVO Hits Community Track dabei. Gewonnen haben dieses Mal Lena und Nico Santos mit ihrem Mega-Ohrwurm "Better". Viel Spaß beim Anhören und Mitsingen!

BRAVO Hits 107: Das ist die Tracklist

CD 1

1. Tones and I – Dance Monkey

2. DJ Snake, J. Balvin & Tyga – Loco Contigo

3. Lena & Nico Santos – Better

4. Ava Max – Torn

5. Shirin David – Brillis

6. LOTTE & Max Giesinger – Auf das, was da noch kommt

7. Tim Bendzko – Hoch

8. The Chainsmokers & ILLENIUM feat. Lennon Stella – Takeaway

9. Robin Schulz & Nick Martin & Sam Martin – Rather Be Alone

10. Pietro Lombardi – Macarena

11. Milky Chance & Tash Sultana – The Game

12. Jonas Brothers – Only Human

13. Mike Singer feat. Ado Kojo – Bon Bon

14. Y2K & bbno$ – Lalala

15. Khalid feat. A Boogie Wit Da Hoodie – Right Back

16. Lizzo – Truth Hurts

17. Ray Garvey & Deepend – Let's Be Lovers Tonight (Deepend Single Mix)

18. James Blunt – Cold

19. Kush Kush – I'm Blue

20. Normani – Motivation

21. Drenchill feat. Indiiana – Never Never

22. LUM!X feat. Gabry Ponte – Monster (Robin Schulz Remix)

23. HUGEL – Guajira Guantanamera

24. David Guetta & Morten feat. Aloe Blacc – Never Be Alone

CD 2

1. Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock – Cross Me

2. Jason Derulo – Too Hot

3. Ariana Grande & Social House – Boyfriend

4. Elderbrook & Rudimental – Something About You

5. Miley Cyrus – Slide Away

6. Freya Ridings – Castles

7. Twenty One Pilots – The Hype

8. Lauv feat. Anne-Marie – F**k, I'm Lonely

9. Marshmello & Kane Brown – One Thing Right

10. Alec Benjamin – Jesus in L.A.

11. Ali Gatie – It's You

12. James Arthur feat. Ty Dolla $ign & Shotty Horroh – Treehouse

13. Sam Smith – How Do You Sleep?

14. Kyd the Band x Elley Duhé – Easy

15. Why Don't We – What Am I

16. Lewis Capaldi – Hold Me While You Wait

17. Sarah Connor – Ich wünsch Dir

18. Philipp Dittberner & Marv – So kann es weitergehen

19. Sido feat. Monchi – Leben vor dem Tod

20. Sam Feldt feat. RANI – Post Malone

21. Madcon feat. Jesper Jenset – No Lies

22. Loredana feat. Mozzik – Eiskalt

23. Capo – Run Run Run

24. BAUSA – Tempomat

