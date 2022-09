Böse Figuren, die allen leid tun

Alles, was Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) je wollte, war – so wie sein Idol - Stand-Up-Comedian zu werden und die Menschen zum Lachen zu bringen. Dass diese ihn endlich akzeptieren und mögen. Doch es gelingt ihm nicht.

Durch eine neurologische Störung bricht Arthur nämlich immer wieder in zwanghaftes, unkontrollierbares Gelächter aus, was auf andere verstörend wirkt. Nachdem er immer wieder enttäuscht und sogar verprügelt wird, trifft er eine folgenschwere Entscheidung und wendet sich der bösen Seite zu. Es entsteht der “Joker“, der zweifelsfrei böse ist. Wir können aber nicht anders, als zumindest mit Arthur, der seine kranke Mutter liebevoll pflegte, Mitleid zu haben. Auch wenn Arthurs Abschalten seiner fröhlichen Natur dazu führte, dass er am Ende sogar seine Mutter tötete und uns zu fragen: Wäre es vielleicht nie so weit gekommen, wenn er nur besser behandelt worden wäre?

Für seine großartige Darstellung des “Joker“ bekam Joaquin Phoenix übrigens seinen ersten Oscar verliehen. Mehr als verdient. Für seine "Joker" Rolle hat Joaquin Phoenix sogar 25 Kilo abgenommen.