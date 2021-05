Marvel hat eine Menge Filme und Titel veröffentlicht – einer davon ist „Black Panther: Wakanda Forever“. Der zweite Teil ist schon eine ganze Weile in der Produktion. Es musste ein neues Drehbuch geschrieben werden, als der Hauptdarsteller, Chadwick Boseman, viel zu früh an einem Krebsleiden im letzten Jahr verstorben ist. Der neue Titel hat einiges an Bedeutung, die wir euch hier gerne erklären!

Was der Titel „Wakanda Forever“ bedeutet

Die Bedeutung von „Wakanda Forever“ ist vielschichtig: Zum einen wird damit auf die Geste der Bewohner*innen von Wakanda hingedeutet. Es ist eine Geste, die nicht nur als Begrüßung genutzt wird, sondern auch großen Respekt bedeutet. Sie wird, wie wir in „Avengers: Infinity War“ gesehen haben, auch vor einem Kampf genutzt. Aber auch außerhalb des Films hat es eine große Bedeutung für „Black Pride“, also Stolz von PoCs (People of Color), erhalten. In den Social Media wurde der Satz überall verwendet, als der Film rauskam und bis heute, Jahre später, gilt er als Symbol für den Film und was dieser für die PoC-Community bedeutet hat: Ein PoC, der einen Superhelden spielt! Viel zu lange mussten die Menschen darauf warten. „Black Panther“ hat Geschichte geschrieben – Chadwick Boseman war ein Teil dieser Geschichte und wird mit den Worten erinnert werden.

Die "Black Panther"-Reihe hat ihren "Black Panther" viel zu früh verloren Disney

Der neue Film muss ohne Boseman auskommen

Der viel zu frühe Tod des Schauspielers bedeutete für den zweiten Teil von „Black Panther“ einiges an Veränderung. Bisher ist nicht bekannt, inwiefern der neue Teil das Ableben des Schauspielers thematisieren wird. Der Titel von Teil 2 macht aber deutlich, dass er nicht in Vergessenheit geraten wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Boseman von einem anderen Schauspieler ersetzt wird, doch bisher sind keine Informationen über den neuen Teil bekannt. „Black Panther“ hat eine ganz neue Kultur vorgestellt, die im zweiten Teil sicherlich noch facettenreicher dargestellt wird. Charaktere, wie Shuri, Nakia und Okoye werden mehr ins Rampenlicht rücken, das steht außer Frage. Wakanda hat noch viele Geschichten zu erzählen – auch das verspricht der vielschichtige Titel!