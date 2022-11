Billy Talent: Fans der deutschen Fans!

Die Punkrocker fühlen sich in Deutschland fast genauso wie in ihrer Heimat Kanada!

Im Moment erfreuen sich Billy Talent in Germany größter Beliebtheit: Das aktuelle Album "Billy Talent II" schaffte es bis auf Platz eins der Charts, die laufende Tour begeistert die Fans. Und Sänger Benjamin Kowalewicz, Gitarrist Ian D'Sa, Bassist Jon Gallant und Drummer Aaron Solowoniuk wissen laut MTV auch warum:

"Die deutschen Fans sind richtige Musikfans, sie lieben Musik. Mir ist besonders aufgefallen, dass hier keine Szenetypen rumhängen, hier wird kein musikalisches Interesse vorgegaukelt. Die Leute hier mögen Musik der Musik wegen und nicht weil sie gerade in ist, sie lassen sich einfach auch auf neue unbekannte Bands ein und das gefällt mir hier besonders gut."

Und die Jungs werden in Deutschland auch nicht von Heimweh geplagt: "Wenn du auf der Autobahn fährst, sieht es aus als wärst du in Ontario, es sieht hier wirklich aus wie in Kanada. Von allen Ländern ist Kanada Deutschland wohl am ähnlichsten, obwohl Kanada ja viel jünger ist als Deutschland. Aber die Leute sind genau wie hier sehr freundlich und liberal, einfach ein guter Ort um dort zu leben."

Zwar hapert es mit dem Deutsch noch ein bisschen - im Moment beschränken sich die Kenntnisse auf "Dankeschön, Bitteschön, Scheiße, Prost, mit Pommes, zwei Minuten". Aber dafür haben Billy Talent schon ein deutsches Liebslingsessen: "Spargel! Weißer Spargel! Cool, wir haben ein neues Wort gelernt! Spargel macht, dass deine Pisse nach Spargel riecht!"

