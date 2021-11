The Big Bang Theory: Diese Figur hassen Fans am meisten!

„The Big Bang Theory“-Figuren

2007 startete die Hit-Serie mit einem Haufen nerdiger Freunde: Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Raj (Kunal Nayyar), Howard (Simon Helberg) und Nachbarin Penny (Kaley Cuoco). Doch über die Jahre kamen immer mehr neue Figuren hinzu, die für Unterhaltung und Action in der Serie sorgen sollten.

Da war für jeden Geschmack etwas dabei:

Die kauzige Amy (Mayim Bialik), die das Herz des Ober-Nerds Sheldon erobern konnte, oder auch Bernadette (Melissa Rauch), die Howards Frau und Mutter der gemeinsamen Tochter werden sollte.

Die Frauen in The Big Bang Theory

Die Frauen in der Hit-Serie haben es aber nicht leicht.

So wollten die Serien-Macher die Figuren echt und ernstzunehmend darstellen – wie Wissenschaftlerinnen eben im echten Leben sind. Dabei wurden (angeblich) „unsexy“ Verhaltensweisen oder Looks oft unpassend in den Vordergrund gerückt.

Auf der anderen Seite, stand Penny immer für das blonde Dummchen, das Schauspielträume hat und als „Trophäe“ behandelt wird, die jeder Mann daten will.

„Alles für die Unterhaltung“ lässt sich da sagen – doch auch die Fans haben ausgerechnet die Frauen in der Serie als „schlechteste Charaktere“ gerankt.

Die unbeliebteste "The Big Bang Theory" Figur

Auf einem Reddit Board wurde die Frage gestellt, welche der Figuren aus „The Big Band Theory“ wohl die unbeliebteste bei den Fans sei.

Das Voting (353 Stimmen) ist dabei recht eindeutig:

Sheldon 7%



Leonard 9%



Howard 9%



Raj 17%



​ Amy 26%



Bernadette 32%

Fans lassen kein gutes Haar an Berni – sie sei so gemein zu Howard, finden viele Warner Bros.

Als Grund für die überragende Unbeliebtheit von Bernadette werden Gründe wie „Sie ist gemein zu Howard und tut so, als ob alles, was er erreicht, nur durch sie möglich war.“

Auch wurde Penny nicht zur Auswahl gestellt, wie andere User*innen kritisieren.

