Bibis Beauty Palace: Zu viel Stress und Blutdruck-Probleme

Bibis Beauty Palace scheint sich in ihrer Schwangerschaft ziemlich viel zuzumuten! Jetzt, wo die 25-Jährige im 9. Monat schwanger ist, wird dieser Stress ganz schön kritisch …

Bibi ist in der 33. SSW

So lange beginnt der Endspurt bei Bibis Beauty Palace! Die 25-Jährige ist inzwischen in der 33. Schwangerschaftswoche und somit im 9. Monat. Wenn alles gut geht, werden Bibi und Julian ihren kleinen Sohn also schon in sieben Wochen in den Armen halten! Zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft hat die Blondine bestimmt wie viele werdende Mütter, mit den verschiedensten Problemen zu kämpfen. Der Bauch wächst und wächst und wird langsam zum echten Hindernis, zudem kann er stark jucken, weil die Haut immer dünner wird. Außerdem wird Bibi nun extrem häufig auf Toilette müssen, da das Baby immer weiter nach unten rutscht und so auf die Blase drückt. Auf eine Sache muss die 25-Jährige aber besonders aufpassen und zwar ihren Blutdruck! Da der zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft häufig zu niedrig ist, könnte Bibi umkippen, wenn sie nicht aufpasst. Die YouTuberin sollte sich deshalb echt mehr Ruhe gönnen …

Was passiert mit dem Baby?

Bibis und Julians Sohn ist inzwischen stolze 44 Zentimeter groß und wiegt bereits 2 Kilogramm! Außerdem kann der Kleine jetzt sowohl sehen, hören, schmecken als auch tasten. Der Kopf des Babys nimmt schnell an Größe zu, alleine in der 33. SSW um die 1,3 Zentimeter, da sich das Gehirn noch sehr stark weiterentwickelt. Krass oder? Bei den werdenden Eltern Bibi und Julian dürfte jetzt die Aufregung so langsam extrem ansteigen, hoffentlich ist das Kinderzimmer inzwischen fertig! In Juliencos YouTube-Video geben die beiden schließlich zu, dass sie momentan total mit dem einrichten ihres Büros beschäftigt sind und dort mehr Zeit verbringen, als in ihrer eigenen Wohnung. Ob da genügend Zeit für das Kinderzimmer bleibt? Ein weiterer süßer Fact über das Baby: Bibis und Julians Sohn dürfte inzwischen langsam ziemlich pausbäckig werden und seine Mimik hat sich komplett entwickelt. Auf Ultraschallbildern könnte man also beobachten, wie der Kleine Grimassen schneidet oder sogar die Zunge rausstreckt! Ach, ist das süß …

