"Berlin – Tag und Nacht": Zwei Liebes-Beziehungen stehen auf der Kippe!😱

Emmi ist geschockt, als Rick ihr betrunken erzählt, dass Bruno und Katy vor kurzer Zeit nochmal etwas am Laufen haben. Ist an der Geschichte wirklich etwas dran? Sie geht nochmal auf Rick zu, der ihr widerstrebend erzählt, dass es noch nicht allzu lange her ist und es in einem Ferienhaus passiert ist. Daraufhin befragt sie Sina, die ihr verrät, dass Bruno damals sogar richtige Gefühle für Katy hatte und wieder eine Familie mit ihr werden wollte. Emmi kann es nicht fassen und will Bruno zur Rede stellen. Doch sie platzt ausgerechnet in dem Moment rein, als er und Katy sich umarmen, nachdem sie die Info bekommen haben, dass es Jonas nach einem Surfunfall gut geht. Emmi reicht es jedoch und fordert Bruno auf, sich seinen Gefühlen klarzuwerden, ansonsten sieht sie keine Zukunft mit ihm. Werden die beiden sich wieder zusammenraffen?

