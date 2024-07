"Berlin – Tag und Nacht"-Star Ole ohne Kohle verstorben: Statement von BTN-Produktionsfirma

Vier Jahre war Falko Ochsenknecht als Ole ohne Kohle Teil von "Berlin – Tag und Nacht". 2021 war er in "Adam sucht Eva" zu sehen. Auch als Schlagersänger und Entertainer war er bekannt. Jetzt ist er im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Das gab der TikTok-Account perle.vs.ole, der Falkos Freundin gehören soll, bekannt. In einem Text schreibt sie: "Leider ist unser liebster Mensch plötzlich von uns gegangen. Es ist schlimm, dass ich diesen Post erstellen muss, aber da hier im Netz schon Gerüchte kursieren, würde ich dem gern vorgreifen. Es ist alles schlimm genug und wir können das alles noch nicht fassen. Bitte hört auf, irgendwelche Gerüchte und Unwahrheiten in die Welt zu setzen! Lasst ihm seinen Frieden." Auch der ehemalige BTN-Kollege Denny Heidrich trauert auf Instagram um seinen Freund: "Ruhe in Frieden. Danke, dass ich mit dir arbeiten und dich von einer ganz anderen Seite kennenlernen durfte. Danke für die schöne und lustige Zeit, die wir gemeinsam hatten." Auch Markus Koki, den Falko bei "Adam sucht Eva" kennengelernt hat, schreibt: "[…] Ich werde dich vermissen, mein Freund. Ruhe in Frieden, ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder, mein Freund. RIP Ole."