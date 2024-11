"Berlin – Tag und Nacht": Lennart schockt alle Hochzeitsgäste!

Die große Hochzeit von Amelie und Lennart steht vor der Tür! Damit auch nichts schiefläuft, schickt Lennarts Vater Amelie ein Päckchen mit dem Ring von Lennarts Oma, damit dieser vor der Trauung noch angepasst werden kann. Da wird Amelie auf einmal klar, dass der große Tag schon morgen ist und sie verspürt plötzlich ein riesiges Angstgefühl. In ihrer Panik schmeißt sie das Päckchen inklusive des Rings in den Müll – ohne den Ring kann sie ja schließlich nicht heiraten. Milla ist aber sofort zur Stelle und macht sich auf Suche nach dem Ring – wird sie erfolgreich sein?

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Doch das war noch nicht der größte Schreck… Am Tag der Hochzeit, schlägt Amelies Panik in Freude um und sie kann es kaum noch erwarten Lennart das Ja-Wort zu geben. Und dann ist es endlich so weit: Lennart und Amelie stehen vor dem Altar. Amelie hat bereits ihr Ja-Wort gegeben, doch als Lennart an der Reihe ist, zögert dieser. Ist er sich etwa unsicher, ob Amelie die Frau fürs Leben für ihn ist? Und dann der ganz große Schock: Lennart sagt "Nein"! 😱