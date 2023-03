Berlin Tag und Nacht: Darum geht Sofi!

Mit 18 Jahren hat Ricarda bereits beim Newcomer-Wettbewerb "Baden-Württembergs BESTE" von Hit-Radio Antenne 1 gewonnen und ihr Debüt-Song "Till they take my heart away" war ein großer Erfolg. Aber richtig bekannt wurde sie erst durch ihre Rolle bei "Berlin - Tag & Nacht". Könnte der Ausstieg ihr Sprungbrett für eine große Karriere sein?