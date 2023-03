Beratung: Das steht deiner Gesichtsform!

Dreieckiges Gesicht!

Dieses Gesicht wirkt auch ohne Rouge schon sehr markant, deswegen sollte mit Rouge eher sparsam gearbeitet werden. Es kann aber sehr gut benutzt werden, um das Gesicht unten weniger spitz und oben weniger breit wirken zu lassen! Trage das Rouge flächig am Beginn der Wangenknochen in der Nähe des Ohres auf und betone auch die Schläfen. Das Gesicht wirkt gleich weniger lang und zarter!

Rundes Gesicht!

Hier kannst du mit Hilfe von Rouge Kontur schaffen und das Gesicht schmaler wirken lassen. Setze den Pinsel an der Wange an - auf der Höhe deines Ohres! Ziehe ihn bis fast ganz zum Mundwinkel herunter & wiederhole das auf der anderen Gesichtsseite. Mit dem Rest Rouge am Pinsel streichst du über die Haut an der engsten Stelle zwischen Augenbrauen-Ende und Haaransatz!