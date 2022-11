Beatrice Egli: Ist Rapper Freezy ihr Neuer?

Neue traurige Schlagzeilen von Beatrice Egli: Trennung von ihrem Freund Reto. Wie es der "DSDS"-Gewinnerin geht...

Schon immer hielt sie die Beziehung zu dem 12 Jahre älteren Betriebstechniker geheim. Doch eine Freundin der Schlagersängerin erzählt nun mehr zu dem Liebesaus. "Sie weiß, dass sie mit Reto im Grunde einen Traummann verliert. Er ist nicht nur gut aussehend, ehrlich und charakterstark. Er ist auch ehrgeizig im Beruf, warmherzig und - ein perfekter Hausmann", erklärt die Quelle.

Doch Beatrice will sich nach ihrem "DSDS"-Sieg im letzten Jahr weiter auf die Karriere konzentrieren. Und dafür wollte und brauchte sie Retos Unterstützung. "Beatrice wünschte sich ihren Reto auch an öffentlichen Anlässen an ihrer Seite. Aber er fühlte sich an solchen Events denkbar unwohl. Besonders in den letzten zwei Jahren haben sich immer mehr Gegensätzlichkeiten in die Beziehung gedrängt."

Auch, wenn frühere Kandidaten anderes behaupten, beteuert die Freundin weiter: "Weder sie noch er haben sich neu verliebt. Sie waren sich auch bis zur Trennung treu."

Jetzt freut sich Beatrice Egli auf ihr neues Single-Leben. "Sie war ja noch keine 20, als sie Reto kennen und lieben gelernt hat. Jetzt kann sie ohne jemanden zu fragen tun und lassen, was sie will, muss bei ihren Entscheiden keine Rücksicht mehr nehmen."